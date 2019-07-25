Kaymakam ve belediye başkanından antik kent ziyareti

Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kaymakam Akhan ve Belediye Başkanı Ulutaş, Kaş'a 42 kilometre uzaklıktaki Likya Birliğinin başkentliğini yapan en eski yerleşimlerden biri Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Akhan ve Belediye Başkanı Ulutaş'a eşlik eden Patara Antik Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan, Patara ören yeri, kazı evindeki mekanlar ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Prof. Dr. İşkan, kazı evindeki mekanları ve çalışmaları anlatarak, Patara'da yürütülmesi planlanan meclis binası, deniz feneri ve karşılama merkezi konusunda bilgi sundu.

Patara'da Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonu binalarındaki çalışmaları gösterdiklerini aktaran Prof.Dr. İşkan, Patara ören yeri ve kumsalının ziyaretçi kullanımına yönelik sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Kaymakam Akhan ve Belediye Başkanı Ulutaş, Prof. Dr. İşkan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA