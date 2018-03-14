Kaymakam Ürkmezer'in Hastane Ziyareti

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Safranbolu Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlk olarak Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Bayram Aydoslu ve Hastane Müdürü Mehmet Şahin'i ziyaret eden Ürkmezer, doktorların Tıp Bayramını kutladı.

Ardından İlçe Sağlık Müdürü Uygar Gümüşsuyu'nu ziyaret eden Ürkmezer, burada yaptığı açıklamada, doktorların, bir hastalığı tedavi etmesinin, hayatlara sağlık getirdiğini söyledi.

Doktorların ulvi bir görevi yerine getirdiğini aktaran Ürkmezer, "Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım." dedi.