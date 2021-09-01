Kaymakam Taş ilçeden ayrıldı
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Kaymakam Taş ilçeden ayrıldı

Kaymakam Taş ilçeden ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kaymakamlar kararnamesi ile Çanakkale Bayramiç ilçesine atanan Alper Taş ilçeden ayrıldı.

Kaymakamlar kararnamesi ile Çanakkale Bayramiç ilçesine atanan Alper Taş ilçeden ayrıldı. İlçeden ayrılan Kaymakam Taş Kaymakamlık sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Taş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Çıldırlı hemşehrilerim, iki yılı aşkın bir süredir görev yaptığım Çıldır'ımızdan bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu süre içerisinde Valiliğimiz, İl Özel İdaresi, İlçe Belediye Başkanlığı ve SERKA ortaklığı ile; eğitim, turizm, tarım, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve KÖYDES kapsamında bir çok proje ve çalışmayı yürütme fırsatımız oldu. Kurumsal görevlerimizin yanında; proje ekiplerimizle birlikte, gece gündüz demeden yürüttüğümüz çalışmalar ile, ilçemize değer katmak için mücadele ettik. İnançla ve gayretle yürütülen bu çalışmalardan ötürü memnuniyet duyuyor ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızda sürekli olarak desteklerini gördüğüm; Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, siyasi partilerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, esnafımıza, mesai mefhumu gözetmeden çalışma arkadaşlığı yaptığımız kurum amirlerimiz ile personelimize ve bilhassa kıymetli Çıldır halkına şükranlarımı sunuyorum. Kahraman Ozanımız Aşık Şenliğin dediği gibi; "Can kurban olsun Çıldır'a edep erkan oradadır" Hakkınızı helal ediniz" - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Taş ilçeden ayrıldı - Haberler
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