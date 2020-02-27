Kaymakam Taş'a vergi haftası ziyareti
24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan 31. Vergi Haftası kapsamında Çıldır Mal Müdürü Minure Kalın ve personeli, Kaymakam Taş'a ziyarette bulundu.
24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan 31. Vergi Haftası kapsamında Çıldır Mal Müdürü Minure Kalın ve personeli, Kaymakam Taş'a ziyarette bulundu.
Ziyarette Kaymakam Alper Taş "Vergi Haftanızı tebrik ediyorum. Şahsınızda Maliye Bakanlığı çalışanlarını ve tüm vergi mükelleflerini can-ı gönülden kutluyorum." dedi.
Kaymakam Taş yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ARDAHAN
Kaynak: İHA