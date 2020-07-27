Kaymakam Mutlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu,yayımladığı mesaj ile Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu,yayımladığı mesaj ile Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için baş sağlığı diledi. Kaymakam Mutlu, mesajında, "Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize Sabır ve başsağlığı diliyoruz. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de Yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yüce Allah Mekanlarını Cennet eylesin" ifadelerini kulandı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA