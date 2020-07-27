Kaymakam Mutlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu,yayımladığı mesaj ile Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.
27.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:47
Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu,yayımladığı mesaj ile Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.
Kaymakam Mutlu, mesajında, "Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize Sabır ve başsağlığı diliyoruz. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de Yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yüce Allah Mekanlarını Cennet eylesin" ifadelerini kulandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA