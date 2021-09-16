KAYMAKAM GÜRSES VE BAŞKAN UZUN İLÇEMİZDE YAPILAN YÜZME HAVUZUNDA İNCELEMELERDE BULUNDULAR. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN ile birlikte Belediye Başkanlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarıyla ilçemizde kurulan Portatif Yüzme havuzunda incelemelerde bulundular. Kaymakam GÜRSES, portatif yüzme havuzunun ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaymakam GÜRSES, "Portatif yüzme havuzunda gençlere hijyenik ve sağlıklı sportif faaliyetler sağlanmaktadır. " Dedi. İnceleme sırasında Kaymakam GÜRSES' e, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN, İlçe Jandarma Komutanı M. Hakan AŞAR, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Metin KESKİN ve İlçe Başhekimi Uzm. Dr. Mert SATILMIŞ eşlik ettiler.

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