Kaymakam Doğramacı'dan yoğun iş temposu

07.09.2019 09:39

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı gelir gelmez, köy, okul, iş yeri, fabrika ve ilçede yapılan çalışmaları ziyaret ve incelemeler de bulunurken, vatandaşlarla da bir araya geldi.



Kaymakamı Osman Doğramacı, ilk geldiğinde beri ziyaretlerine ara vermeden sürdürürken gün boyu yoğun tempoyla inceleme ve ziyaretlerle günü tamamladı. İlk olarak, İmam Hatip Okulu ziyaret etti. Okul müdürleri ile bir araya gelen Kaymakam Doğramacı, ilçenin eğitimi hakkında bilgi alırken, çocukların daha iyi eğitim alması için, sağlıklı gelecek nesil yetiştirmek herkesin üzerinde görevleri olduğu ve önemine değindi. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü binasına geçen Kaymakam Doğramacı, odaları gezip personelleri ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'dan bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bir süre kalan Kaymakam Doğramacı, ilçenin Yeni Mahallede bulunan plastik fabrikasını ziyaret ettikten sonra ilçeye bağlı Bağdaş ve Suüstü köylerini gitti. Köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Doğramacı, hem tanışma hemde sıkıntılarını dinledi. Suüstü köyünde davet üzerine gittiği eve yemeğe misafir oldu. Daha sonra Bağdaş İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Doğramacı, Büyükçiftlik beldesinde bulunan su fabrikasını ziyaret etti. Bölge de ilk ve tek olan su tesisini yakında incelerek tesis hakkın bilgi alan Kaymakam Doğramacı, ilçe dönüşü Dilektaş köyü yolunda yol yapım çalışmalarını yürüten işçileri ziyaret etti. Çalışmaların yürütüldüğü yerde inceleme yapan Kaymakam Doğramacı, daha sonra ilçeye döndü. - HAKKARİ

Kaynak: İHA