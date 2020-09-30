Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi

30.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:57
Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi

Geçtiğimiz hafta yapılan İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantısında gerekli önlemleri alan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, bir elma bahçesini ziyaret ederek alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetledi.

Geçtiğimiz hafta yapılan İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantısında gerekli önlemleri alan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, bir elma bahçesini ziyaret ederek alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetledi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Balkırı Köyünde elma bahçesi sahiplerinin ve çalışanların geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen, elma hasat sezonunda mevsimlik tarım işçilerine yönelik Koronavirüs (Covid-19) Salgın Tedbirleri konulu toplantıda alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetledi.

Denetimde elma bahçesi sahiplerinin ve çalışanların her alanda maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına uydukları, çay ve su ikramlarında tek kullanımlık bardaklarda yapıldığı, bahçe sahipleri tarafından çalışanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alınarak muhtarlığa bildirildiği görüldü. - ISPARTA

Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi
Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi
Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi
Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Mert Fırat Seda Sayan Ebru Gündeş Ajda Pekkan
Spor Falcao Ryan Babel Eddie Newton Mbaye Diagne Mehmet Özdilek
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 18:15:18. #1.14#
title