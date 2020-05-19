Kaymakam Aydın, yol yapım çalışmalarını inceledi Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yapımı devam eden Yeşilkonak, Kayalısu, Tulumtaş grup köy yolu yapım çalışmalarını inceledi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yapımı devam eden Yeşilkonak, Kayalısu, Tulumtaş grup köy yolu yapım çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Aydın, yapımı devam eden Yeşilkonak, Kayalısu, Tulumtaş grup köy yolu yapım çalışmalarını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Aydın, köy yolunun tamamlanmasıyla vatandaşların ilçe merkezine ulaşmalarının kolaylaşacağını söyledi.

Yolun kısa süre içerisinde bitirilerek vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Aydın, şunları kaydetti;

"Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Yeşilkonak, Kayalısu, Tulumtaş grup köy yolunun ihalesi yapılarak yapımına başlandı. Kısa bir süre içerisinde de bitirilerek halkımızın hizmetine açacağız. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak: AA