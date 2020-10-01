Kayıp şahıs Kızılırmak'ta aranıyor

Kayıp şahıs Kızılırmak'ta aranıyor Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından Kızılırmak'ta ve ırmak çevresinde aranıyor Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından Kızılırmak'ta ve ırmak çevresinde aranıyor.