Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı (2) GİRESUN VALİLİĞİ: BAZI ADRESLERDE ARAMA YAPILDI, SONUÇ ALINAMADIGiresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

GİRESUN VALİLİĞİ: BAZI ADRESLERDE ARAMA YAPILDI, SONUÇ ALINAMADI

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İkranur'un 170 uzman personel tarafından arandığının belirtildiği açıklamada, "6 JÖH Timi, 6 Asayiş Timi, AFAD Timi, AKUT Timi, İz Takip, Kadavra köpek unsuru olmak üzere 170 personel ve şahsın yakın akrabaları ile vatandaşların da destek vermesiyle aramalar sürmektedir. Kayıp çocuğun bulunabileceği değerlendirilen 374 hektarlık alanda yapılan arama faaliyetlerinin sonuç vermemesi üzerine soruşturmayı yürüten Bulancak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kayıp çocuk İkranur Tirsi'nin yakın aile bireylerinin ifadesine başvurulmuş, alınan ifadeler sonucu çocuğun bulunabileceği değerlendirilen bazı adreslerde arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama faaliyetlerinde kayıp çocuk ile ilgili herhangi bir belge ve bilgi bulunamamıştır" denildi.

Kaynak: DHA