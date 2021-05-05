Kayapınar'da öğrencilerin memnuniyetini belirttiği öğretmene başarı belgesi

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ev ziyaretlerinde velilerin ve öğrencilerin memnuniyetini dile getirdiği öğretmeni ziyaret ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ev ziyaretlerinde velilerin ve öğrencilerin memnuniyetini dile getirdiği öğretmeni ziyaret ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Koç beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile Vehbi Koç İlkokulunda görev yapan öğretmen Yeter Korkmaz'ı evinde ziyaret etti.

Eğitime katkısından dolayı öğretmen Korkmaz'a teşekkür eden Koç, başarı belgesi verdi.

Koç, eğitime katkı sunan tüm öğretmenlere her anlamda destek sunacaklarını ifade ederek, "Sık sık yaptığımız ev ziyaretlerinde velilerimiz ve öğrencilerimizden eğitim durumları ve öğretmenleri hakkında bilgi alıyoruz. Veliler ve öğrencilerin memnun olduğu, başarılı öğretmenimizi bizzat evinde ziyaret ederek, başarı belgesini takdim etmek istedim. Çocuklarımıza ve eğitime olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin