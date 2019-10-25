Kayalıklardan düşen av köpeğini AFAD kurtardı

25.10.2019 16:34

Sivas'ın Hafik ilçesinde kayalıklardan düşen av köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dışkapı köyünde Hayık mevkisinde gezinen köpek kayalıklardan aşağıya düştü. Köpeğin kayalıklarda mahsur kaldığını gören köylülerden Ferdi İren, durumu AFAD'a bildirdi. Köye gelen AFAD ekipleri, halatla kayalıklara inerek köpeği kurtardı. Aşırı şekilde zayıfladığı ve bitkin düştüğü görülen köpeğe AFAD ekiplerince ekmek ve su verildi.

Köpeği sahiplenen Ferdi İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvan kayalıklardan düşerek 3 gündür mahsur kalmıştı. Biz de AFAD ekiplerini arayarak yardım istedik. AFAD ekipleri yaptıkları çalışmayla köpeği kurtardı." dedi.

Kaynak: AA