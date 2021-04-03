Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı Çanta ve ayakkabılarının ardından cesedi bulunan kadının ölümü ile ilgili incelemeler sürüyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşine babasının evine gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra deniz kıyısındaki bir mağarada cesedi...

19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti

Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı

Çanta ve ayakkabılarının ardından cesedi bulunan kadının ölümü ile ilgili incelemeler sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşine babasının evine gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra deniz kıyısındaki bir mağarada cesedi bulunan 39 yaşındaki kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Mahallesi Karadeniz kıyısında bulunan Kartal kayalıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayalıklar mevkiinde bir kadın ayakkabısı ve bir kadına ait o çanta bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Melek Aslan isimli bir kadına ait kimlik olduğu görüldü. İzmit ilçesinde yaşadığı belirlenen kadının eşine telefonla ulaşan ekipler, Aslan'ın babasının evine gitmek için evinden ayrıldığını öğrendi.

Daha sonra bölgeye Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, olay yeri inceleme, jandarma suç araştırma timi (JASAT), köpek timi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, kayalıklar bölgesinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından Melek Aslan'ın çantası ve ayakkabısının bulunduğu kayalıkların altındaki deniz kıyısında arama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda Aslan'ın cansız bedeni, çantası ve ayakkabılarının bulunduğu kayalıkların alt kısmında bulunan bir mağara içerisinde bulundu.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından Aslan'ın cenazesi bulunduğu mağara içerisinde çıkartıldı. Aslan'ın cenazesi daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan otopsi incelemelerinin ardından Melek Aslan'ın cenazesi, Kocaeli Kent Mezarlığına getirildi. Burada yapılan işlemlerinin sonrasında ailesine teslim edilen Aslan'ın cenazesi, İzmit ilçesi Yassıbağ Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. İzmit ilçesinde yaşayan Melek Aslan'ın evli ve 2 kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı
Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı
Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı
Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:29:56. #1.16#
title