Kayalıklar arasında 3 kilo eroin bulundu
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Kayalıklar arasında 3 kilo eroin bulundu

Kayalıklar arasında 3 kilo eroin bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

Yüksekova ilçesi Gökyurt köyünde yapılan operasyon neticesinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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