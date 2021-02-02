Kavak'ta bir esnaf sokak hayvanları için kulübe yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavak'ta bir esnaf sokak hayvanları için kulübe yaptı

02.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:06
Kavak'ta bir esnaf sokak hayvanları için kulübe yaptı

Samsun'un Kavak ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önüne sokak köpekleri için kulübe yaptı.

Samsun'un Kavak ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önüne sokak köpekleri için kulübe yaptı.

Çakallı bölgesinde esnaflık yapan İsa İnanç, sokak hayvanlarının soğukta üşümemesi düşüncesiyle iş yerinin önüne 3 kulübe yaptı.

İnanç, sokak hayvanlarının soğuk havalarda dışarıda zor durum olduğunu söyledi.

Sokak köpekleri için iş yerinin önüne kulübe yaptığı anlatan İnanç, "Onlara yiyecek de veriyoruz. Vatandaşlarımız da bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmasın, en azından bir kap yiyecek versin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Haydar Akar Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavak'ta bir esnaf sokak hayvanları için kulübe yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:10:57. #1.15#
title