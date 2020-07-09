Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589848 -0,72
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
09.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:02
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,589848
|-0,72
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,838590
|-0,69
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234445
|-0,62
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056558
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,189050
|-0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,002968
|-0,65
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,024314
|-0,07
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029350
|-0,03
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,645949
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090514
|-1,36
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046405
|-1,32
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,731388
|-1,17
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,894873
|-1,17
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041419
|-0,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,508685
|-0,72
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,469845
|-0,54
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,199432
|-0,38
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,040137
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,532128
|-0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,223880
|-1,00
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,639957
|-0,86
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,852304
|-0,78
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,069736
|-0,10
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,652605
|-0,09
Kaynak: AA