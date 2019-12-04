Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,364681 -0,47

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

04.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:52

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,364681 -0,47 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035950 -0,27 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054622 -0,25 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065866 -0,21 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,162981 -0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,440681 -0,92 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023479 -0,58 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,612115 -0,38 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,383199 -0,33 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021411 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,698956 -1,48 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077105 -1,47 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,114723 -1,40 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052564 -1,39 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020181 -1,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,114344 -2,07 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,719849 -0,86 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,276446 -0,67 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046802 -0,59 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,021361 -0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,533335 -0,69 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020832 -0,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,185966 -0,27 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,404722 -0,09 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,029814 -0,09

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)