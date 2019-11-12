Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540261 -0,13

İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç.

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:36

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540261 -0,13 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 112,611763 -0,09 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,257381 -0,05 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,763489 -0,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,215960 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022243 -0,36 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014943 -0,23 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024100 -0,18 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,331753 -0,02 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,280103 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,108430 -0,26 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,998165 -0,24 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027120 -0,24 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,894141 -0,22 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021264 -0,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,331128 -0,06 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019468 -0,05 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,105575 -0,03 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 79,786880 -0,03 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,026328 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,453185 -0,32 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,698282 -0,12 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020045 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,293266 -0,16

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)