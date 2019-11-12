Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540261 -0,13
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç.
12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:36
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,540261
|-0,13
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|112,611763
|-0,09
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,257381
|-0,05
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,763489
|-0,03
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,215960
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022243
|-0,36
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014943
|-0,23
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024100
|-0,18
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,331753
|-0,02
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,280103
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,108430
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,998165
|-0,24
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027120
|-0,24
|Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,894141
|-0,22
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,021264
|-0,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,331128
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019468
|-0,05
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,105575
|-0,03
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|79,786880
|-0,03
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,026328
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,453185
|-0,32
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,698282
|-0,12
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020045
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,293266
|-0,16
Kaynak: AA