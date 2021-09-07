Katar: Kabil Havalimanı'ndaki birçok sorunu çözdük ancak işletilmesine dair henüz anlaşmaya varmadık
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Katar: Kabil Havalimanı'ndaki birçok sorunu çözdük ancak işletilmesine dair henüz anlaşmaya varmadık

Katar: Kabil Havalimanı'ndaki birçok sorunu çözdük ancak işletilmesine dair henüz anlaşmaya varmadık
Anadolu Ajansı / Mennatallah H. H. M. Said A. - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nda birçok sorunu çözdüğünü ancak havalimanının yeniden çalışır hale getirilmesine ilişkin henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nda birçok sorunu çözdüğünü ancak havalimanının yeniden çalışır hale getirilmesine ilişkin henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, resmi ziyaret kapsamında başkent Doha'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin Kabil Havalimanı'ndaki birçok sorunu çözdüğünü ancak havalimanının yeniden çalışır hale getirilmesine ilişkin henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ifade eden Al Sani, "Taliban ile Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda bir anlaşmaya varılırsa, yeniden hizmete açılması daha hızlı olacaktır." dedi.

Katarlı Bakan, yapılan çalışmaların havalimanını özel ve insani uçuşları kabul edebilecek hale getirdiğini, bunun da bir "çalışma testi" niteliğinde olduğunu belirtti.

Al Sani ayrıca Katar yoluyla Afganistan'dan 58 bin kişiyi tahliye etmeyi başardıklarını aktardı.

Afganistan için iyi bir gelecek ve etkin, katılımcı bir hükümet kurulması temennisini dile getiren Katarlı Bakan, Birleşmiş Milletlere bağlı kurumlara da Afganistan'a yönelik yardımlarını sürdürme çağrısında bulundu.

Taliban'a insani yardımların ulaşımının kolaylaşması için kendileriyle çalışma çağrısında bulunan Al Sani, ABD-Katar ilişkileri hakkında da şunları kaydetti:

"ABD, Katar için en önemli ortaktır. Bu ilişki on yıllardır var olmaya devam ediyor. Bölgedeki güvenlik ve istikrarı desteklemek için ortaklığımızı teyit ediyoruz."

"Washington, Afganistan'da binlerce insanın kurtarılmasına sağladığı katkı nedeniyle Katar'a minnettar"

Basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken de "Washington, Afganistan'da binlerce insanın kurtarılmasına sağladığı katkı nedeniyle Katar'a minnettar. Katar olmasaydı tahliyeyi gerçekleştirmede başarılı olamazdık." dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılması için Katar ve Türkiye ile çalıştıklarını belirten Blinken, ABD'nin Kabil Havalimanı'ndan 6 bin Amerikalıyı tahliye etmeyi başardığını; henüz ayrılmaya karar vermemiş 100'e yakın kişinin de orada bulunduğunu belirtti.

Taliban'ı, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere izin vermeye çağıran Blinken, Afganistan'daki ABD'lilere ve kendileriyle çalışan Afganlara ülkeden ayrılmak için yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD'li Bakan, Taliban'a hitaben, "Uluslararası toplum söylediklerinize değil, yaptıklarınıza bakıyor." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de ülkesinin, Katar ile ortaklığı güçlendirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Austin, ABD yönetiminin, Afganistan'dan kendisini etkileyebilecek herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasına izin vermeme konusunda da kararlığını teyit etti.

Başkent Doha'ya dün gelen ABD'li Bakanlar, ziyaretlerinin ilk gününde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mennatallah H. H. M. Said A.

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Katar: Kabil Havalimanı'ndaki birçok sorunu çözdük ancak işletilmesine dair henüz anlaşmaya varmadık - Haberler
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