Kastamonu'da öğretmenler okula giderken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı



KASTAMONU'da öğretmen 33 yaşındaki Ayşin Şenoğlu, okula giderken kontrolünden çıkan otomobille şarampole yuvarlandı. Şenoğlu öldü, yanındaki 2 öğretmen arkadaşı yaralı kurtuldu.



Kaza sabah saatlerinde Kastamonu-Tosya yolunun Elyakut Köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'da oturan Ayşin Şenoğlu, 37 BC 377 plakalı otomobiline 2 öğretmen arkadaşını da alıp görev yaptığı Tosya İlçesi'ne bağlı Karadere Köyü'ndeki ilkokula gitmek için yola çıktı. Virajda kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan aşağıya yuvarlandı.



Sürücü Ayşin Şenoğlu olay yerinde öldü. Öğretmen arkadaşları 36 yaşındaki Nazan Gündoğdu ve 34 yaşındaki Şerife Ünal ise yaralandı. Yaralı öğretmenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza yerine gelen öğretmenlerin meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.



Evli ve 2 çocuk annesi olan Ayşin Şenoğlu'nun, direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kazanın meydana geldiği ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.