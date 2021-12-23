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Kastamonu'da hamsi şenliği düzenlendi

Kastamonu'da hamsi şenliği düzenlendi
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hamsi şenliği düzenlendi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hamsi şenliği düzenlendi.

Fakülte binasında düzenlenen şenlikte, gastronomi bölümü öğrencileri tarafından pişirilen hamsiler, etkinliğe katılan öğrencilere ikram edildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Çılgınoğlu, AA muhabirine, üniversitedeki öğrencileri kendi alanlarında yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Sokak lezzetleri" adı altında bir çok lezzeti öğrencilerle buluşturacaklarını ifade eden Çılgınoğlu, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretim görevlisi Hikmet Haber al ise öğrencilerle birlikte her hafta farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Hamsinin Kastamonu için önemli olduğunu ifade eden Haber al, "Fakültemiz gastronomi bölümü öğrencilerimizin hazırlayıp ikram ettiği hamsi şenliğimize üniversite genelinde katılım çok oldu. Soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdular. Öğrencilerimiz hamsiye doydu." diye konuştu.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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