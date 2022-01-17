Kastamonu'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında bir mahalle muhtarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında bir mahalle muhtarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde FETÖ finansmanını ve yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları timleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı TEM ekipleri ve Komando Timlerinin de katılımıyla operasyon düzelendi.

Operasyonda Taşköprü ilçesinde ikamet eden aralarında bir mahalle muhtarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor.

Öte yandan Taşköprü ilçesinde geçen hafta 8 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.