Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

12.02.2021 07:18 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:23
Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KASTAMONU'da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KASTAMONU'da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Merkez İlçesinde saat 06.37'de Richter ölçeğine göre deprem meydana geldi. Yerin 6,95 km derinliğinde gerçekleşen deprem ilk belirlemelere göre çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de ilk olarak 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.7 olarak revize etti. 

KASTAMONU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saat 06.38'de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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