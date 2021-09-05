Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
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Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü.

Olay, Devrekani ilçesi Şenlik Köyü Kırcalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için İstanbul'dan Devrekani ilçesi Şenlik Köyü Kırcalar Mahallesine gelen Cevdet Ertürk'ün evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evi sardı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ahşap evin yanında bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Köy sakinleri tarafından yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman arasözleri sevk edildi. Ahırda bulunan hayvanlar köy sakinleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, telef olmaktan kurtarıldı. Yangın 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü - Haberler
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