KASKİ, 11 mahallede su kesintisi yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce, 8 Mart Pazartesi günü 11 mahallede su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Bulvarı'nda 2 adet U tipi alt geçit yapılması ve Furkan Doğan Kavşağı alt geçit yapılması işi kapsamında, KASKİ mevcut hatların yer değiştirme işini tamamladı.

KASKİ'den yapılan açıklamada, bu kapsamda hat bağlantı çalışmalarının yapılabilmesi için 8 Mart 2021 Pazartesi günü 08.00 ile 00.00 saatleri arasında, Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt, Köşk, Gültepe, Alparslan, Kılıçaslan ve Germir Mahalleleri'nde, Kocasinan ilçesi, Fevzi Çakmak, Mimarsinan, Erciyesevler, Yıldızevler ve Uğurevler Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, bu bölgede ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları uyarısında bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı