KASKF Başkanı Murat Aydın: "Gebze'ye yeni statlar kazandırılacak" Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Gebze'ye yeni statlar kazandırılacağını bildirdi.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Gebze'ye yeni statlar kazandırılacağını bildirdi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gebze'de Metin Oktay Stadı'nın yıkımına başlanmasıyla başkanlarla bir araya geldiklerini belirterek, alternatif stadın da yapılması için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Mevcut stadın ardından alternatifinin yapılmasını istediklerini ifade eden Aydın, "Burada gerekli ölçümleri biz yaptık. Belediye de bu ölçümleri yapacak. Bu alana resmi müsabaka oynanacak boyutlarda yeni bir stadın inşallah yeni sezona yetiştirilmesini hedefliyoruz. Alternatif stadın haricinde inşallah kısa süre içerisinde Pelitli ve Kirazpınar bölgesinde de yeni statları Gebze'ye kazandıracağız. Ayrıca Darıca askeri kışla içerisinde de yeni bir stat çalışması olacak. Bizlere bu konuda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, başkan vekilimiz Yaşar Çakmak ve Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz'e teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA