Kasımpaşa, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Sivas'ta kapatacak
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Kasımpaşa, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Sivas'ta kapatacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Sivas'ta kapatacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı son 3 maçı kazanan Kasımpaşa, 46 puanla 13. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 18 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor ise haftaya 62 puanla 5. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da Sivasspor maçı öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Lacivert-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sarı kart cezalısı Isaac Kiese Thelin, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ile Armin Hodzic'in yanı sıra Ramazan Köse, Dusko Tosic, Danny Drinkwater ve Fode Koita da takımdaki yerlerini alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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