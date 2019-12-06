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Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

06.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:06
Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık uygulamalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktik idmanla sona erdi.

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Kaynak: AA
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