Kartalkaya'nın zorlu yolu köylülere gelir kapısı oldu

Kartalkaya'nın zorlu yolu köylülere gelir kapısı oldu

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya yolunda zincir takıp söken, zincir kiralayan, traktörle yolda kalanların araçlarını çeken köylüler, işleme göre 50 ile 200 TL arasında para alıyor. Geç yağan kar yağışının ardından zincir takıp söken köylüler, buz gibi havada yollardaki yerlerini aldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'nın dik rampalarıyla bilinen 28 kilometrelik yol güzergahında köylüler, karavan, baraka ve traktör römorklarında gece gündüz bekliyor. 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya çıkışın sağlandığı yol güzergahında zincir nöbeti tutan Saraycık ve Kındıra'da yaşayan köylüler, tatilcilerin araçlarına zincir takıp, kayan araçlarını çekerek veya zincir kiralayarak para kazanıyor. Köylüler, tatilcilerden zincir söküp takmak için 50-100 lira, zincir kiralamak için günlük 100-150 lira, traktörle çekmek için ise 150-200 lira arası ücret talep ediyor. Son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte karla kaplanan yollarda zincirciler iş yapmaya başladı. Zincirciler kar yağışlarının geç gelmesiyle ve yolun karla kaplanmamasıyla birlikte işlerinin geç başladığını belirtti.

Yıllardır Kartalkaya yolunda zincir takıp söken ve kiralayan Uğur Güç, "Bu sene kar geç başladı. Ocak ayının ortasındayız. Bizim de işlerimiz yeni açıldı. Yeni yeni zincir takmaya başladık. Oteller de yeni açıldı. Çok şükür kar yağdı. Biraz rahatladık. Biz öncelikle bilgilendiriyoruz vatandaşları. Zincir sökme ve takma işlemi yapıyoruz. Yolda kalan araçlara kurtarıcı sağlıyoruz. Araçları kullanılamaz duruma gelirse ikame araç sağlıyoruz. Çeşitli hizmetlerimiz var. Ekstra bir gelir olarak bu işle uğraşıyoruz. Aynı zamanda da yardım ediyoruz. Turizme de hizmet sağlıyoruz. Yeri geliyor ücretsiz de yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı