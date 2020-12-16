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Karşıyaka zincir kıracak

16.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:39
Karşıyaka zincir kıracak

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iç sahadaki son 2 maçını kazanarak liderlik yarışından kopmayan Karşıyaka, pazar günü Şile Yıldızspor deplasmanında dış sahadaki 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iç sahadaki son 2 maçını kazanarak liderlik yarışından kopmayan Karşıyaka, pazar günü Şile Yıldızspor deplasmanında dış sahadaki 3 puan özlemine son vermeye çalışacak. Sezona müthiş başlayan yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda çıktığı ilk 3 maçı kazandı. Kaf-Kaf, gurbetteki ilk 3 maçta Isparta 32 Spor ve Gölcükspor'u 2-1, Yalovaspor'u ise 1-0 yendikten sonra 3 maçtır dışarda galibiyete hasret kaldı.

İzmir temsilcisi 17 Ekim'deki Yalova deplasmanının ardından dış sahada çıktığı maçlarda Çatalcaspor'la 1-1, Çarşambaspor ve Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda 3 maçtır kazanamasa da bu sezon evindeki Somaspor maçı dışında mağlubiyet yaşamayan, grupta 25 puanla zirvenin 2 puan gerisinde olan Karşıyaka, Şile Yıldızspor maçına koltuğu tekrar ele geçirme fırsatı olarak bakıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:39:54. #1.15#
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