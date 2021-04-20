Karşıyaka Play-Off için Altındağ deplasmanında
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Karşıyaka Play-Off için Altındağ deplasmanında

Karşıyaka Play-Off için Altındağ deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 3 maç kala 40 puanla 8'inci sırada yer alan Karşıyaka, yarın Play-Off hedefinden kopmamak için Altındağspor'a konuk olacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 3 maç kala 40 puanla 8'inci sırada yer alan Karşıyaka, yarın Play-Off hedefinden kopmamak için Altındağspor'a konuk olacak. Çubuk İlçe Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak karşılaşmayı Sercan Yılmaz yönetecek.

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Doğukan ile Burak forma giyemeyecek. Cezalı oyuncunun bulunmadığı İzmir ekibinde Şile Yıldızspor maçında sakatlanarak maça devam edemeyen Mustafa Aşan ise takıma döndü. Şile'yi yenerek Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 3'e düşüren Karşıyaka, Altındağ deplasmanını kazanıp hem dış sahadaki 7 maçlık puan hasretine son vermeyi hem de rakiplerinin alacağı sonuçlarla son 2 hafta öncesi Play-Off umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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