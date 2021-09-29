Karşıyaka'da 4 futbolcuya af çıktı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan Karşıyaka'da 19 Eylül'de oynanan Mardin 1969 Spor maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan İnci, Harun Atalay, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara affedildi. İlk 2 haftada 11'de forma giydikten sonra Mardin kafilesine dahil edilmeyip ardından antrenmandaki disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik direktör Cüneyt Biçer'in raporuyla kadro dışı kalan Doğukan, Harun ve Mustafa'nın yanı sıra Batuhan'dan savunma alan yönetim, futbolculara para cezası keserek Biçer'in de onayıyla affetti. 4 futbolcu, takımla antrenmanlara yeniden başladı.

KARABÜK SEFERİ BAŞLADI