Karşıyaka çok karışık

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalarak bu periyotta üst üste 6 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Karşıyaka'da gergin günler yaşanıyor. Kötü sonuçların ardından taraftardan tepki alan takımda Onur Kıntaş yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Burak'ın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla kadrodaki tek sol bek olarak kalıp bu sezon 11 maçta forma giyen takımın en tecrübeli isimlerinden Onur'la ilgili kararın performansıyla ilgili olmadığı, ücretinde iyileştirme istediği için kadro dışı kaldığı iddia edildi. 2018-19 sezonu sonrası sözleşmesi yenilenmeyen 29 yaşındaki Onur, geçen sezon devre arasında boş sözleşme imzalayarak takıma dönmüştü. Onur'un sezon başında zam talep ettiği, bu sezon devre arasında da yönetimle masaya oturamayınca ara transferde ayrılmak için izin istediği öğrenildi.

PRİMLER KRİZ OLDU

Karşıyaka'da kötü gidişin nedenleri aranırken, sezona ilk 6 maçta 5 galibiyetle namağlup lider başlayan takımda bu periyotta yönetimin getirdiği primlerin kaldırılıp galibiyetlerde oyunculara sözleşmelerinde yazan maç başı hak ediş ödemelerinin yapılması kararının da futbolcular arasında ikilik yarattığı ortaya çıktı. Özellikle tecrübelilerden daha az para alıp bazıları asgari ücrete oynayan gençlerin bu nedenle sıkıntı yaşadıkları belirtildi. Kulübün basketbol takımı iddialı transferlerle Süper Lig ve Avrupa'da zirveye oynarken futbolcuların bir kısmının kendilerine yapılan yaklaşım nedeniyle yönetimle aralarında soğuk rüzgarlar estiği belirtildi.DOĞUKAN'IN AKLI TRANSFERDE

Karşıyaka'da bu sezon 4 gol atıp 29 Ekim'deki Cizrespor sınavından beri 12 maçtır ağları sarsamayan geçen sezonun en skorer ismi Doğukan İnci'nin menajerinin ilk yarıda yönetimden futbolcunun transferi konusunda yetki aldığı, adı sezon başında Beşiktaş'la anılan genç yıldız adayının performansının bu nedenle düştüğü iddia ediliyor. Doğukan, sezon başında Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyince hayal kırıklığı yaşamıştı. Suların durulmadığı Karşıyaka'da takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan Teknik Direktör Soner Tolungüç, ikinci yarının ilk haftasında istifa etmiş, Tolungüç'ün veda kararıyla ilgili kulüpten yapılan açıklama tepki almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ