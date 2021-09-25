Doğu Anadolu'da yüksek kesimlere yağan karla hava sıcaklığı düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da yüksek kesimlere yağan karla hava sıcaklığı düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da yüksek kesimlere yağan karla hava sıcaklığı düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde yağmurla birlikte yüksek kesimlere kar düşmesiyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altına düştü.

ARDAHAN (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinde yağmurla birlikte yüksek kesimlere kar düşmesiyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altına düştü.

Doğu'da yüksek kesimde bulunan birçok yaylada kar yağışı etkili oldu. Örtü beyaza bürünürken soğuk havada etkisini artırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bölgede havanın parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği kaydedildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyrettiği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Zirai don uyarısı: Bölgede tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerinden sabah saatlerine kadar hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığının kaydedildiği yer eksi 4,4 derece ile Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi ve eksi 1,8 dereceyle Bayburt Yaylalar köyü oldu.

İllerde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan'da 20, Iğdır'da 25, Erzurum'da 15, Kars'ta 16, Ağrı'da 19, Ardahan'da 13 ve Bayburt'ta 17 derece olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

 Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Meral Akşener Selahattin Demirtaş
Magazin Şevval Şahin Sergen Yalçın
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Ziya Selçuk Mehmet Kasapoğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğu Anadolu'da yüksek kesimlere yağan karla hava sıcaklığı düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 10:58:30. #1.11#