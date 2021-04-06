Kars'ta yükselen baraj sularının altında kalan cami ve minareler ilgi çekiyor
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Kars'ta yükselen baraj sularının altında kalan cami ve minareler ilgi çekiyor

Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel
Kars'ta yükselen baraj sularının altında kalan cami ve minareler ilgi çekiyor

Karların erimesiyle su seviyesinin yükseldiği Kars Barajı'nın suları altında kalan 2 köydeki cami ve minareler ilginç görüntüler oluşturdu.

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Karların erimesiyle su seviyesinin yükseldiği Kars Barajı'nın suları altında kalan 2 köydeki cami ve minareler ilginç görüntüler oluşturdu.

Kentte, sulu tarıma geçilmesi ve içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı bölgesinde eriyen kar sularının etkisiyle barajdaki sular yeniden yükselmeye başladı.

Daha önce baraj alanında kaldığı için boşaltılan ve kışın suların azalmasıyla kısmen ortaya çıkan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri, suların yükselmesiyle yeniden su altında kaldı.

Bu köylerden Boğazköy'de yer alan ve bir kısmı su yüzeyinde gözüken cami ve minaresi ile camisi yıkılan Çamçavuş köyündeki minare ilginç görüntü oluşturuyor.

Baraj yakınına gelen fotoğraf tutkunları da bölgeye gelerek bu manzarayı görüntülüyor.

Amatör Fotoğrafçı Berkan Dolapçı, AA muhabirine, Kars Barajı sularının yükselmesiyle sular altında kalan köyleri fotoğraflamaya geldiğini söyledi.

Su altında kalan camilerin güzel manzaralar oluşturduğunu anlatan Dolapçı, şunları kaydetti:

"Baharın gelmesiyle kar suları eridi. Bu nedenle Kars Barajı'nın debisi yükseldi, boşaltılan köylerin yeniden su altında kaldığını düşünerek bu anı fotoğraflamaya geldik. Cami minaresi ve yanındaki yapılar sular altında kalmış. Bulutlar da ışık da güzel, böyle olunca güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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