Kars'ta güvenlik uygulaması
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Kars'ta güvenlik uygulaması

Kars'ta polisin güvenlik önlemleri aralıksız devam ediyor.

Kars'ta güvenlik uygulaması
22.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:42

Kars'ta polisin güvenlik önlemleri aralıksız devam ediyor. Bayram öncesinde alınan güvenlik önlemleri vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uygulamalarda 2 bin 301 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı 9 kişi yakalanırken, 20 yaş altı 14 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince toplam 5 bin 488 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince toplamda 5 bin 96 lira ceza kesilirken, 521 umuma açık yer kontrol edildi.

Öte yandan, kent genelinde bayram yoğunluğundan dolayı polis ekipleri pazar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sürekli devriye halinde uygulama yapıyor. Trafik ekipleri de kent genelinde trafik uygulaması yapıyor. Trafik ekipleri, durdurdukları sürücüleri trafik yönünden kontrol ederken, ayrıca sürücülere maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarı yapıyor. Trafik ekiplerince bin 4 araç kontrol edilirken, kusurlu görülen 27 araca toplam 8 bin 299 lira cezai işlem uygulandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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