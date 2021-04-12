Kars'ta ekmek pişirirken çöken tandırlığın enkazı altında kalan 2 kadın yaralandı
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Kars'ta ekmek pişirirken çöken tandırlığın enkazı altında kalan 2 kadın yaralandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta ekmek pişirirken çöken tandırlığın enkazı altında kalan 2 kadın yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çöken tandırlığın enkazı altında kalan 2 kadın yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çöken tandırlığın enkazı altında kalan 2 kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde, F.A. (25) ile G.A'nın (34) ekmek pişirdiği tek katlı tandırlığın toprak damı ile duvarlarının bir bölümü çöktü.

Enkaz altında kalan kadınlar, köylülerce kısa sürede yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı 2 kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan F.A, buradaki ilk müdahalesinin ardından il merkezindeki Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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