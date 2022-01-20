Karne günü okul var mı sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Öğrenciler yarın güz döneminin ardından yarıyıl karnelerini alacak. Peki, Karne günü ders işlenecek mi 2022? Karne günü okul tam gün mü? Karne günü ders işlenir mi? Karne günü okul var mı, yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

Karne günü ders işlenecek mi sorusu öğrenciler tarafından gündem konusu oldu. Yarın karnelerini alacak olan öğrenciler hazırlıklı gitmek için Karne günü ders işlenecek mi 2022? Karne günü okul tam gün mü? Karne günü ders işlenir mi? Karne günü okul var mı, yarım gün mü? sorularına yanıt aradı. eki, Karne günü ders işlenecek mi 2022? Karne günü okul tam gün mü? Karne günü ders işlenir mi? Karne günü okul var mı, yarım gün mü? İşte detaylar...

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen v E Okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Öğrenciler buraya tıklayarak, giriş yapıp karnelerini e-karne olarak görüntüleyip, notlarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilirler.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona eriyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İkinci Dönem ara tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

Haberler.com - Gündem