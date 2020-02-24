Karkamış Hidroelektrik Santrali'nde trafo patladı: 3 yaralı
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Karkamış Hidroelektrik Santrali'nde trafo patladı: 3 yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

24.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:44
Karkamış Hidroelektrik Santrali'nde trafo patladı: 3 yaralı

'in ilçesinde bulunan hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Gürçay Mahallesi'nde yer alan Karkamış Hidroelektrik Santrali'ndeki trafo arızalandı. Arızayı gidermek için işçilerce yürütülen çalışma esnasında patlama meydana geldi.

İşçilerden S.B. (36) ve D.Ş. (45) akıma kapılarak, M.D. (35) ise patlamanın şiddetiyle yaralandı.

Ambulanslarla Karkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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