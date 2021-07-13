Kariyerlerini üniversite sıralarında planlayacaklar
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Kariyerlerini üniversite sıralarında planlayacaklar

Kariyerlerini üniversite sıralarında planlayacaklar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, öğrencilere bireysel danışmanlık verilmesi, bölümlere özel faaliyetler yapılması ve üniversite kariyer etkinliklerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

İŞKUR'da görevli İş ve Meslek Danışmanları'nın öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat, görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunması amacıyla İŞKUR ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İGÜ Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş tarafından imzalanan protokole Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sarp Güneri, Genel Sekreter Yardımcıları Turgay Karalinç ve Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Kelleci de katıldı.

"PROTOKOL BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Öğrencilerin ve mezunların yetkinliklerinin, deneyimlerinin ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi konusunda uygulanabilecek iş birliği olanaklarını ve yöntemlerini görüştüklerini belirten İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sarp Güneri, "İş hayatı ve iş arama süreçlerinde öğrencilerine destek olacağız. Protokol, öğrencilerimize ve mezunlarımıza büyük katkı sağlayacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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