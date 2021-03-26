Kardan adam yerine kardan fil
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Kardan adam yerine kardan fil

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kardan adam yerine kardan fil

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de uzun süre sonra etkili şekilde yağan kar yağışı vatandaşta da değişik fikirlerin uyanmasına neden oldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de uzun süre sonra etkili şekilde yağan kar yağışı vatandaşta da değişik fikirlerin uyanmasına neden oldu.

Kırşehir Ahi Çarşısında iş yeri olan esnaf kar yağışı ile birlikte kendini Ahi Külliyesi bahçesine atarak farklılık oluşturmak için kardan adam yerine kardan fil yaptı.

Esnafında paylaşımıyla ortay çıkan kardan fil fikri Abdülkadir Kutluca, "Şehre uzun süre boyunca bu denli kar yağmadı. Bende yağışla birlikte kendimi sokağa atarak kardan adam yerine kardan fil yaptım. Herkes mutlu oldu. Pandemi de ise değişik bir etkinlik oldu"dedi. Kutluca'nın Ahi Külliyesi bahçesinde yaptığı kardan fil görselleri ise sosyal medya hesapları üzerinde paylaşım rekorları kırdı. - KIRŞEHİR

Kardan adam yerine kardan fil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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