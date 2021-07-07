Karate müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen karate müsabakaları tamamlandı.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen karate müsabakaları tamamlandı.

Afyonkarahisar Karate İl Spor Dalı Temsilciliğinin 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri Anma Karate İl Birinciliği müsabakaları Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalara 5 kulüpten 22 sporcu katıldı. Yapılan müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Asan, Spor hizmetleri Müdürü Osman Murat Erdoğan ve antrenörler tarafından madalyaları takdim edildi.

Dereceye giren sporcular 13-18 Temmuz da Şanlıurfa'da yapılacak olan Ümit-Genç ve U-21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı