Karatay Belediyesinden yeni toplu konut hamlesi daha
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Karatay Belediyesinden yeni toplu konut hamlesi daha

Karatay Belediyesinden yeni toplu konut hamlesi daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 42'inci toplu konut hamlesi olan "Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi" projesini kamuoyuna açıkladı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 42'inci toplu konut hamlesi olan "Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi" projesini kamuoyuna açıkladı.

Karatay Belediyesi, 42'nci projesi olan "Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi" projesini kamuoyuna açıkladı. Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan kooperatife üyelik başvuruları https://aksapark.karatay.bel.tr/ internet adresi üzerinden 13-17 Eylül tarihleri arasında alınmaya başlanacak. Konuyla ilgili olarak kooperatifin yönetim kurulu üyeleriyle kameralar karşısına geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın her karışına hizmet ulaştırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Karatay'ın her noktasında titiz bir şekilde çalışıyor, ilçemizin gelişimi ve dönüşümü adına şehrimizde yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bugün ilçemizin neresine bakarsanız orada devam eden veya tamamlanmış bir çalışmamızı görmek mümkün. İlçemizin estetik nitelikleri, farklılıkları vatandaşlarımızın beğeni tercihlerine göre belirlenirken, tarihi değerlerimiz ve kültürel mirasımızla da harmanlanarak ilçemiz mimarisine uygun yaşam alanları kazandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Mekanlar için olmazsa olmaz diyeceğimiz unsurların başında güvenli olması gelirken bununla birlikte yaşanılabilir mekan, dayanıklı, kalıcı, uzun ömürlü ve fonksiyonel işlevlere sahip olması bulunduğu yere özgün olması başlıca hedefimiz. Yaptığımız konutların bir kimlik doğrultusunda hayata geçmesini önemsiyoruz" dedi.

"Hemşehrilerimizin konforlu konutlarda ikamet etmesine katkı sunuyoruz"

Karatay'ın kentsel dönüşümü noktasında büyük gayretlerinin olduğunu belirten ve eski yerleşim alanlarının yoğun olduğu ilçede doğru yapılaşmanın hızlandırılması için her dönem yeni projeler ürettiklerini kaydeden Hasan Kılca, bu sayede özel girişimlerin önünün açılması ile vatandaşların çok daha ferah ve konforlu yaşam alanlarına erişiminin artmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Aksa Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi ve söz konusu proje kapsamında yapılacak konutlar hakkında şunları belirtti: "Karatay Belediyesi olarak ilçemizin köklü mirasından feyz alarak sürdürdüğümüz toplu konut zincirimize yeni bir halka daha ekliyoruz. Sadece konutlarla yetinmiyoruz; eğitimden altyapı çalışmalarına, sosyal tesislerden teknolojik projelere, yeşil alanlardan, sportif faaliyetlere, çevreci uygulamalardan, kültür ve turizme kadar her alanda iş üretiyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizi yaparken gönül belediyeciliği ilkelerimizle hareket ediyor vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alarak yatırım ve hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini Karatay'ımızda uyguluyoruz. Açıkladığımız yeni toplu konut hamlemiz, belediyemiz öncülüğündeki 42'nci proje olacak. Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olsun. Bugüne kadar belediyemiz öncülüğünde üretilen 21 bin 344 daireye bu projemizle 312 daire daha eklemiş olacağız. Karatay Aksa Park Toplu Konut projemiz; konum olarak Küçük Kumköprü Caddesinde Akcami ve Mancılık Sokak kesişiminde bulunan 24 Bin 300 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında yer almaktadır. 3+1 ve iki tip 2+1 olmak üzere toplamda 312 daireden oluşan projemiz ayrıca 17 bin metrekarelik yeşil alandan oluşmaktadır. Proje kapsamında spor alanları, peyzaj düzenlemeleri, park ve dinlenme alanları ile kapalı otopark bulunmaktadır. Her biri 6 kat olmak üzere 26 bloktan oluşan kooperatifimize üye başvurularını ise 13-17 Eylül tarihleri arasında https://aksapark.karatay.bel.tr/ adresimizden alacağız. Projemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." - KONYA

Karatay Belediyesinden yeni toplu konut hamlesi daha
Karatay Belediyesinden yeni toplu konut hamlesi daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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