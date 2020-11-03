Karapınarlı çiftçilerin "domuz" tedirginliği

Karapınar'da beslenmek için tarlalara kadar gelen domuzlar, çiftçiler arasında tedirginliğe neden oluyor.

Karapınar'da beslenmek için tarlalara kadar gelen domuzlar, çiftçiler arasında tedirginliğe neden oluyor.

Çiftçiler, mısır tarlalarının zarar görmemesi için ellerinde silahlar ile domuz peşinde geziyor. Domuzların ürünlerine zarar verdiğinden şikayet eden çiftçiler, aldıkları tedbirlerle domuzlara fırsat vermemeye çalışıyor.

Domuzların Erozyon Bölgesi ile Sırnık mevkilerinde gruplar halinde gezdiklerini belirten çiftçiler, "Araçlarımız ile domuz kovalıyoruz. Sayıları çok fazla. Bulabildiğimiz domuzları itlaf etmek zorunda kaldık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz