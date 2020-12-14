Karantinaya uymamaları pahalıya patladı
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Karantinaya uymamaları pahalıya patladı

14.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:13
Karantinaya uymamaları pahalıya patladı

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Avcıçayı köyünde karantina kurallarına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Avcıçayı köyünde karantina kurallarına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Doğanşar Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçeye bağlı Avcıçayı köyünde karantina kurallarına uymayan 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası kesildiğini duyurdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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