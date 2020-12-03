Karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek ve gıda desteği
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Karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek ve gıda desteği

03.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:23
Karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek ve gıda desteği

Yurt genelinde artan vakaların önüne geçilmesi adına Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey'de Covid 19 testi pozitif çıkan ve karantina altına alınan ailelere, Şahinbey Belediyesi tarafından sıcak yemek ve gıda desteği veriliyor.

Yurt genelinde artan vakaların önüne geçilmesi adına Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey'de Covid 19 testi pozitif çıkan ve karantina altına alınan ailelere, Şahinbey Belediyesi tarafından sıcak yemek ve gıda desteği veriliyor.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların evine sıcak yemek gönderiyor. Korona virüs salgını nedeniyle evinde karantinada bulunan vatandaşların yemek ve gıda ihtiyacı karşılanıyor. Yemekler sabahın ilk ışıklarıyla hijyen kurallarına uygun bir şekilde profesyonel aşçılar tarafından pişiriliyor. Pişen yemekler ekipler tarafından tedbirlere uyularak paketleniyor ve araçlara yükleniyor. Belediye personelleri de maske, mesafe, hijyen ve eldiven gibi kurallara dikkatle uyarak dağıtımı gerçekleştiriyor.

"Halkımız ile dayanışma içinde atlatacağız"

Şahinbey Belediyesi tarafından Güneş Mahallesi'ne yaptırılan yeni modern tesise gelerek korona virüs hastalarına aşçılarla birlikte yemek hazırlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Korona virüse yakalanmış evinde karantinada olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak belediyemizi aramaları halinde kendi AŞ evimizde hazırladığımız sıcak yemekleri ulaştırıyoruz. Evde yemek yapacak durumda olan ve gıda ihtiyacı olanlarında gıda ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Amacımız bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmak. Bu hastalığa yakalanmamak en büyük temennimiz. Bu anlamdaki en güçlü silahımız maske mesafe ve hijyen bunlara riayet edersek, inşallah bu hastalığı da millet olarak hep birlikte atlatacağız. Bu zor günleri de dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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