Karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi
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Karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi

16.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:12
Karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren güvenlik güçlerince İslahiye ilçe merkezinde karantina ihlali yapan 14 kişiye, 3 ayda, kişi başına 3 bin 150 liradan, toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan şuanda ilçede tedbirler kapsamında temaslı olduğu belirtilen 150 evde 436 kişinin tedbir amaçlı Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinada olduğu öğrenildi.

Karantinada bulunanlardan ihtiyaç sahiplerinin talepleri İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce karşılanırken, karantinadakilerin isteklerini ise Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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