Karamürsel'de çatıdan düşen yavru martı itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı
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Karamürsel'de çatıdan düşen yavru martı itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı

Karamürsel'de çatıdan düşen yavru martı itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin çatısından kaldırıma düşen yavru martı, itfaiye ekiplerince yuvasına yerleştirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin çatısından kaldırıma düşen yavru martı, itfaiye ekiplerince yuvasına yerleştirildi.

4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir evin çatısındaki yuvadan kuş düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karamürsel İtfaiye Müfrezesi ekiplerince kontrolü yapılan yavru martı, merdivenli araç yardımıyla yuvasına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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