Karamollaoğlu'dan, Filistin'de görev yapan TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür
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Karamollaoğlu'dan, Filistin'de görev yapan TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür

Karamollaoğlu'dan, Filistin'de görev yapan TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için canhıraş gayret gösteren TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için canhıraş gayret gösteren TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in fütursuz ve acımasız bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda yaralanan muhabir kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar niyaz ediyor, Mescid-i Aksa için toprağa düşen tüm şehitlerimize de bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Uluslararası medyanın iki yüzlü tavrına inat Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için canhıraş gayret gösteren TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirleri Mustafa Fatih Yavuz, Mostafa Alkharouf, Turgut Alp Boyraz, Esat Fırat ve Sami Berhum'a teşekkür ediyorum. Yine Filistin'de yaşanan bu zulmü duyurmak için çabalayan tüm basın mensuplarına da en içten dileklerimle teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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